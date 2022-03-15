Прикрываются «защитой православия». В Украине от российских оккупантов пострадали 28 религиозных сооружений — фото 15 марта, 17:32 Цей матеріал також доступний українською Повреждения здания на территории Святогорской лавры (Фото:Геращенко)

В Киевской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Харьковской и Черниговской областях Украины в результате вторжения РФ пострадали не менее 28 сооружений духовного значения.



Такие данные приводит Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

Подавляющее большинство из разрушенных построек — православные храмы. Также статистика приводится без учета близлежащих зданий.

Информацию и фотографии о повреждениях культовых сооружений и других последствиях вторжения РФ в Украину для религиозных сообществ ведомство просит присылать на почту religion@dess.gov.ua. Контактный номер — +380 97 705 38 57.



Сообщается, что 14 марта на территории Украинской евангельской теологической семинарии (УЕТС) в Киеве прилетели российские снаряды. Здания семинарии повреждены.

Фото: ДЕСС

12 марта, во время бомбардировки города Святогорск Донецкой области, в котором проживают исключительно мирные жители, была частично разрушена Святогорская лавра.

Фото: Геращенко

12 марта потерпел разрушения в результате российских обстрелов храм Православной Церкви Украины в городе Волновахе Донецкой области.

Фото: ДЕСС

В ночь с 11 на 12 марта в результате обстрела российскими войсками поселка Пятихатки Харьковской области пострадал храм Святой благоверной царицы Тамары.

Фото: ДЕСС

10 марта в результате обстрела оккупантами разрушен храм в честь пророка Илии и Апостола Андрея Первозванного в селе Мостище Фастовского района Киевской области.

Фото: ДЕСС

10 марта в результате очередного обстрела Северодонецка российскими оккупантами частично разрушен Христо-Рождественский кафедральный собор.

Фото: ДЕСС

9 марта взрывной волной от ракетных обстрелов по Харькову были повреждены окна синагоги Объединенной еврейской общины Украины. Синагога была построена в 1913 году и была одной из самых больших в Европе в те времена.

Фото: ДЕСС

8 марта от обстрела значительно пострадал храм в честь святителя Тихона в Гуляйполе Пологовского района Запорожской области.

Фото: ДЕСС

В ночь с 7 на 8 марта в городе Сумы в результате авиационного налета российского бомбардировщика пострадало здание Сумской духовной семинарии Украинской Православной Церкви.

Фото: ДЕСС

В результате обстрелов 7 марта пострадали здания Елецкого Успенского монастыря в Чернигове, основанного в 1069 году.

Фото: ДЕСС

7 марта в селе Заворичи Броварского района Киевской области в результате обстрелов сгорела Георгиевская церковь (построена в 1873) Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви.

Фото: ДЕСС

7 марта в результате боевых действий уничтожен 160-летний деревянный храм в честь Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви в селе Вязовка Житомирской области.

Фото: ДЕСС

7 марта во время авиаудара по Бышеву (Киевская область) взрывной волной был поврежден храм Покрова Пресвятой Богородицы: выбиты окна и двери. Фото повреждений пока отсутствует.

6 марта в городе Малине Житомирской области во время обстрелов оккупантов снаряд разорвался рядом с Покровской церковью в самом центре города.

Фото: ДЕСС

6 марта под Ирпенем (Киевская область) обстреляли Храм Великомученика Георгия Победоносца.

Фото: ДЕСС

6 марта под артиллерийским обстрелом оказался Свято-Успенский монастырь в селе Никольское в Волновахском районе, Донецкой области. Украинская Православная Церковь сообщает о повреждении крыши и помещении пекарни.

Фото: ДЕСС

5 марта в селе Ясногородка (Киевская область) при обстреле был поврежден храм Рождества Пресвятой Богородицы. Два снаряда попали в купол, снарядом БМП была повреждена колокольня. Поврежден также построенный у храма приходской дом. Из крупнокалиберного пулемета разрушены окна и входные двери храма. Фото повреждений отсутствует.

5 марта в результате обстрела пострадал храм Вознесения Господня в селе Бобрик Киевской области.

Фото: ДЕСС

2 марта получил повреждение из-за обстрелов храма в честь святых Женщин Мироносиц в городе Харьков.

Фото: ДЕСС

2 марта в Успенском соборе города Харькова в результате обстрела выбиты окна и витражи, повреждена церковная утварь и отделка.

Фото: ДЕСС

2 марта получил повреждения от обстрела Университетский Антониевский храм, расположенный в Харьковском национальном университете имени Каразина: выбиты все окна, повреждена церковная утварь.

Фото: ДЕСС

2 марта 2022 года в поселке Талаковка под Мариуполем в результате боевых действий был поврежден главный купол, крыша и колокольня храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 30 лет назад — в 1992 году храм был отстроен на том же месте, где он был разрушен во времена советской власти.

Фото: ДЕСС

1 марта в Харькове российская ракета попала в здание курии Харьковско-Запорожской епархии Римско-Католической Церкви в Украине.

Фото: ДЕСС

1 марта в результате российского обстрела повреждена Константиновская мечеть и близлежащие хозяйственные помещения в городе Константиновка Донецкой области.

Фото: ДЕСС

Фото: ДЕСС

28 февраля в результате боевых действий в городе Счастье Луганской области поврежден Свято-Екатерининский храм.

Фото: ДЕСС

27 февраля в результате артиллерийских обстрелов были повреждены купола и кровля Георгиевского храма города Нежин Черниговской области.

Фото: ДЕСС

В ночь с 27 на 28 февраля в результате боевых действий в Киеве пострадал храм в честь святителя Иоасафа Белгородского на Интернациональной площади.

Фото: ДЕСС

В первые дни нападения России на Украину в городе Лисичанск Луганской области пострадал Второй Митрофановский храм и воскресная школа: выбиты окна, поврежден интерьер.

Фото: ДЕСС

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