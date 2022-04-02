Оккупанты взяли в плен мэра Таврийска

2 апреля, 12:02
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Николай Ризак (Фото:Таврийская городская территориальная община)

Николай Ризак (Фото:Таврийская городская территориальная община)

Городской голова города Таврийска Херсонской области Николай Ризак попал в плен российских оккупантов.

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Об этом сообщили в Таврийской городской территориальной общине.

«С вечера 1 апреля отсутствует информация о месте нахождения городского главы Таврийска Николая Ризака. Он был задержан российскими военными», — написали в общине.

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Отмечается, что цель изоляции и требования представителей оккупационных войск к главе города пока не установлены.

«Надеемся, что с Николаем Ивановичем все в порядке и он сможет как можно быстрее продолжить выполнение своих служебных обязанностей городского главы, персонально отвечающего за жизнедеятельность 18-тысячной общины», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Херсонская область Пленный Война России против Украины

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