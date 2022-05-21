Российские войска обстреляли Сумскую область из артиллерии и ракетных систем 21 мая, 15:44 Цей матеріал також доступний українською Жилые дома, разрушенные в результате авиаудара в Ахтырке, Сумская область. 15 марта 2022 (иллюстративное изображение) (Фото:Press service of 93rd Separate Mechanised Brigade of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область из артиллерии и ракетных систем залпового огня.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий по состоянию на 15:30.

«Почти в 9 утра россия со своей территории вела артобстрелы территорий Белопольской общины. Также более часа враг ведет огонь со своей территории из ракетных систем залпового огня по территории Сумского района», — говорится в сообщении.

Видео дня

Живицкий также отметил, что все подробности сообщит впоследствии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.