Российские войска обстреляли Сумскую область из артиллерии и ракетных систем

21 мая, 15:44
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Жилые дома, разрушенные в результате авиаудара в Ахтырке, Сумская область. 15 марта 2022 (иллюстративное изображение) (Фото:Press service of 93rd Separate Mechanised Brigade of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Жилые дома, разрушенные в результате авиаудара в Ахтырке, Сумская область. 15 марта 2022 (иллюстративное изображение) (Фото:Press service of 93rd Separate Mechanised Brigade of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область из артиллерии и ракетных систем залпового огня.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий по состоянию на 15:30.

«Почти в 9 утра россия со своей территории вела артобстрелы территорий Белопольской общины. Также более часа враг ведет огонь со своей территории из ракетных систем залпового огня по территории Сумского района», — говорится в сообщении.

Видео дня

Живицкий также отметил, что все подробности сообщит впоследствии.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Артиллерия Сумская область РСЗО Война России против Украины

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