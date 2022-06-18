Российские оккупанты ночью обстреляли Криворожский район из артиллерии, есть разрушения

18 июня, 08:33
Цей матеріал також доступний українською
РФ обстреляла Криворожский район из артиллерии (иллюстративное изображение) (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

РФ обстреляла Криворожский район из артиллерии (иллюстративное изображение) (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Ночью 18 июня российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Отмечается, что войска РФ несколько раз ударили из артиллерии по селу Большая Костромка. Есть разрушения. Люди не пострадали.

Видео дня

Он также сообщил, что ночью в области дважды раздавались сирены.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X