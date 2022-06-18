Российские оккупанты ночью обстреляли Криворожский район из артиллерии, есть разрушения 18 июня, 08:33 Цей матеріал також доступний українською РФ обстреляла Криворожский район из артиллерии (иллюстративное изображение) (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Ночью 18 июня российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Отмечается, что войска РФ несколько раз ударили из артиллерии по селу Большая Костромка. Есть разрушения. Люди не пострадали.

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Он также сообщил, что ночью в области дважды раздавались сирены.

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