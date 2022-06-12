Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Харьков и область, три человека погибли, четыре ранены 12 июня, 12:16 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Харьковской области (Фото:Харьковской ОГА/Telegram)

За минувшие сутки 11 июня обстрелам со стороны российских оккупантов подвергся Шевченковскому району Харькова и Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Пострадавших в областном центре в результате обстрелов нет. В Харьковской области за сутки погибли три мирных жителя: один человек в Чугуевском районе, два человека в пгт Золочев. Также четыре человека получили ранения: трое — в Харьковском районе, один человек госпитализирован в Балаклее.

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Отмечается, что в области оккупанты обстреливали Харьковский район, в частности, Малоланиловскую общину, Чугуевский, Изюмский районы. Как следствие возникали пожары в частных домах, нежилых помещениях и лесополосах.

Ночью боеприпасы оккупантов попали в жилые дома в селе Безруки, Харьковского района. Около 5 часов утра из-за обстрелов загорелся дом в Золочевской общине.

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