Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область, погибла женщина

12 июня, 15:57
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Днепропетровская область (Фото:adm.dp.gov.ua)

Днепропетровская область (Фото:adm.dp.gov.ua)

Днем 12 июня российские войска обстреляли два района Днепропетровской области — Синельниковский и Криворожский.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Отмечается, что в Покровской общине погибла женщина, разрушен дом.

В Зеленодольской общине произошло возгорание в городском парке. Враг ударил по нему из Ураганов. Пожар спасатели ликвидировали, обошлось без пострадавших.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины

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