Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область, погибла женщина
Днепропетровская область (Фото:adm.dp.gov.ua)
Днем 12 июня российские войска обстреляли два района Днепропетровской области — Синельниковский и Криворожский.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Отмечается, что в Покровской общине погибла женщина, разрушен дом.
В Зеленодольской общине произошло возгорание в городском парке. Враг ударил по нему из Ураганов. Пожар спасатели ликвидировали, обошлось без пострадавших.
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