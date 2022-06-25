Оккупанты обстреляли жилые районы Бахмута, один человек погиб, один — ранен
Последствия российских обстрелов в Бахмуте (Фото:Нацполиция)
В результате российских обстрелов города Бахмут Луганской области повреждено по меньшей мере 14 жилых домов. Один человек погиб, один получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
«Это очередной акт террора российской армии против украинского народа. Россияне бьют прицельно, зная наверняка, что пострадают только гражданские. За все свои преступления будут отвечать!» — отметили в Донецкой ОВА.
Сообщается, что полицейские и взрывотехники работали на месте происшествия. Доказательная база преступления собрана. Пострадавшим оказана помощь.
По факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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