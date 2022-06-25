Оккупанты обстреляли жилые районы Бахмута, один человек погиб, один — ранен

25 июня, 14:46
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Последствия российских обстрелов в Бахмуте (Фото:Нацполиция)

Последствия российских обстрелов в Бахмуте (Фото:Нацполиция)

В результате российских обстрелов города Бахмут Луганской области повреждено по меньшей мере 14 жилых домов. Один человек погиб, один получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

«Это очередной акт террора российской армии против украинского народа. Россияне бьют прицельно, зная наверняка, что пострадают только гражданские. За все свои преступления будут отвечать!» — отметили в Донецкой ОВА.

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Сообщается, что полицейские и взрывотехники работали на месте происшествия. Доказательная база преступления собрана. Пострадавшим оказана помощь.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

https://www.youtube.com/watch?v=7mfyQzu9UO0
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Донецкая область Бахмут Нацполиция Война России против Украины

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