В Луганской области войска РФ закрепились в Северодонецке и пригороде, наносят авиаудары по Лисичанску, есть погибший

26 июня, 13:17
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Последствия российских обстрелов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Последствия российских обстрелов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Луганской области Лисичанск страдает от авиаударов РФ, оккупанты закрепились в Северодонецке, Сиротино, Вороново и Боровском.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«После захвата Северодонецка вражеская армия сосредоточила все силы на захвате последней крепости Луганщины — Лисичанска. Авиаудары нанесены по городу, а также в районе Белой Горы», — пишет он.

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Гайдай добавил, что разрушений в городе много.

«Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадания снарядов в дома, здание СБУ и т. д.», — отметил он.

Кроме того, на территории многопрофильной больницы обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы.

Отмечается, что после отвода подразделений украинских войск враг закрепился в Северодонецке, Сиротино, Вороново и Боровском.

«Напоследок войска произвели обстрел Азота и полигона ГСЧС в Северодонецке, открыли огонь по поселкам Павлоград и Синецкий, проверили на прочность уже разрушенные и обстрелянные мосты на Лисичанск. Также потерпели разрушения от российского нашествия Волчеяровка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаревка», — сообщил Гайдай.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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