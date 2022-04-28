РФ нанесла удары по восточному району Харькова, один человек погиб, два пострадали

28 апреля, 13:04
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Обстрелы РФ по Харькову (иллюстративное изображение) (Фото:ГСЧС)

Обстрелы РФ по Харькову (иллюстративное изображение) (Фото:ГСЧС)

Около 12 часов дня войска РФ нанесли удары по одному из восточных районов Харькова. Один человек погиб, два человека пострадали.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Отмечается, что в Харьковском районе войска РФ попадают по гражданской инфраструктуре, улицам поселков, площадям и даже кладбищам.

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Кроме того, в результате ударов в одном из населенных пунктов района произошел обрушение здания.

«По предварительным данным, у людей, спасшихся из-под завалов, повреждения незначительны, поэтому потребности в госпитализации нет. На сегодня в Харьковском районе четыре раненых, один погибший. Информация уточняется. Медики экстренной помощи и спасатели ГСЧС работают на месте», — говорится в сообщении.

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Синегуб также отметил, что оккупанты жестоко и коварно продолжают наносить артиллерийские, минометные удары по жилым районам Харькова.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Харьков Война России против Украины

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