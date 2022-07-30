Российские войска нанесли удар по автовокзалу в Славянске

30 июля, 08:51
Последствия российского удара по автовокзалу в Славянске (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия российского удара по автовокзалу в Славянске (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские войска продолжают обстреливать и бомбить города Донецкой области. Под утро 30 июля РФ ударила по Славянску.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Отмечается, что в результате удара было повреждено здание автовокзала и соседние нежилые помещения.

Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram

Кроме того, утром 30 июля враг нанес авиаудар по селу Красногоровка в Очеретинской общине. Пострадавших нет.

Видео дня

В Марьинской общине также продолжаются артобстрелы города Красногоровка — в двух домах произошел пожар.

В Северском прямом ударом поврежден Центр предоставления социальных услуг. Без пострадавших.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Донецкая ОГА Павел Кириленко Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Прочь от дома: за время войны из Украины, по данным ООН, выехало около 7 млн украинцев, 3 млн уже успели вернуться назад. (Фото:Kay Nietfeld /dpa via Reuters)
Эвакуация или эмиграция /
Почему украинские мигранты выгодны ЕС и какие риски ждут Украину в 2023 году — интервью с Глебовицким
30 июля, 07:40
Политика
Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины
Российская империя распадается. Какие процессы свидетельствуют об этом?

В Праге прошел форум Свободных народов России. По итогам первого дня участники приняли Декларацию о деколонизации России

29 июля, 17:30
Мнения
Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
После 40 жизнь только начинается

На внутреннем валютном рынке украинцам предстоит выяснить, есть ли жизнь после 40. После 40 гривен за доллар

29 июля, 17:17
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X