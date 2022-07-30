Российские войска нанесли удар по автовокзалу в Славянске
Последствия российского удара по автовокзалу в Славянске (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Российские войска продолжают обстреливать и бомбить города Донецкой области. Под утро 30 июля РФ ударила по Славянску.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Отмечается, что в результате удара было повреждено здание автовокзала и соседние нежилые помещения.
Кроме того, утром 30 июля враг нанес авиаудар по селу Красногоровка в Очеретинской общине. Пострадавших нет.
В Марьинской общине также продолжаются артобстрелы города Красногоровка — в двух домах произошел пожар.
В Северском прямом ударом поврежден Центр предоставления социальных услуг. Без пострадавших.
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