РФ нанесла четыре ракетных удара по военному объекту во Львовской области 25 июня, 09:03 Цей матеріал також доступний українською Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В субботу, 25 июня, в 4 часа утра российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту в Яворовском районе Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



По предварительной информации, ПВК Западу удалось сбить две ракеты, которые РФ выпустила из акватории Черного моря. Четыре ракеты попали в объект.

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В результате удара четыре человека пострадали. Один человек находится в состоянии средней тяжести, трое — в состоянии легкой тяжести. Они госпитализированы.

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