Все еще пытаются наступать. Враг нанес четыре ракетных и 26 авиаударов, в эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка — Генштаб 12 мая, 19:09 Ураинские военные на танке неподалеку от Бахмута, 12 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 12 мая, на 443-й день после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. По Краматорску и Запорожью оккупанты снова били ракетами С-300. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

и оккупанты снова били ракетами С-300. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил 36 атак на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка .

на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются и . На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

и направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Великий Бурлук Харьковской области.

и направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Волфино Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Великий Бурлук Харьковской области. На Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Белогоровка, Луганской области и Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

направлении в течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Белогоровка, Луганской области и Верхнекаменское, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка и Ступочки. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка Вторая, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Пивденное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка и Ступочки. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка Вторая, Орехово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Пивденное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Максимилианивка, Марьинка и Победа Донецкой области.

направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Максимилианивка, Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не осуществлял. Нанес авиационные удары по районам Пречистовки и Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

направлении в течение суток враг наступательных действий не осуществлял. Нанес авиационные удары по районам Пречистовки и Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новополье Донецкой области; Малиновка и Красное Запорожской области, а также Кизомис Херсонской области. Также совершил обстрелы населенных пунктов, которые недалеко от линии боевого столкновения. В частности, это Времевка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Казацкое, Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

и направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новополье Донецкой области; Малиновка и Красное Запорожской области, а также Кизомис Херсонской области. Также совершил обстрелы населенных пунктов, которые недалеко от линии боевого столкновения. В частности, это Времевка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Казацкое, Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы , 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях , а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов .

по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили , , а также . В Ставропольском крае на фондах Южного военного округа начато формирование отдельной мотострелковой бригады, которая должна усилить оккупационные войска, действующие на территории Украины. Подавляющее большинство лиц, подписавших контракт, не имеют мотивации к участию в боевых действиях, в то же время, захватчики стремятся заработать деньги.



Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного российского вторжения в Украине уничтожили 197670 оккупантов, за прошлые сутки — 750.