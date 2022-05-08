Российские войска нанесли авиационные удары по Лисичанску
Последствия обстрелов российских оккупантов по Лисичанску (архивное изображение) (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)
Утром 8 мая российская армия открыла огонь по Лисичанску Луганской области. Оккупанты нанесли авиаудары и применяли артиллерию.
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Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.
Он отметил, что о количестве разрушений жилого фонда будет уведомлено отдельно.
«Однако снова разрушение объектов критической инфраструктуры — оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВт. Как следствие, исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке. Как только ситуация будет позволять, аварийные бригады отправятся на обследование», — говорится в сообщении.
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