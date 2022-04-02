РФ будет удерживать отдельные рубежи в Киевской и Черниговской областях, чтобы сковывать украинских военных — Генштаб ВСУ

2 апреля, 14:25
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Украинский военный возле разрушенной военной техники РФ на освобожденной Киевщине (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Украинский военный возле разрушенной военной техники РФ на освобожденной Киевщине (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

РФ будет продолжать удержание отдельных рубежей на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей с целью сковывания действий украинских войск.

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Как сообщили в Генштабе ВСУ, предположительно, это будет происходить в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины с Беларусью и Российской Федерацией.

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Также сообщается, что на Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава 41 общевойсковой армии для блокирования города Чернигова. По имеющейся информации, основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для отхода на территорию РФ.

Кроме того, из Броварского направления на территорию Курской области РФ была выведена часть подразделений из состава 2-й общевойсковой армии. Остальные подразделения находятся в готовности к выдвижению в направлении русской границы.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Черниговская область Киевская область Российские военные Война России против Украины

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