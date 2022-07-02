«Беспокойное утро». Российские войска утром ударили ракетами по Харькову, обстреливали область, пострадали четыре человека

2 июля, 10:52
Оккупанты продолжают атаковать Харьков и область (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Оккупанты продолжают атаковать Харьков и область (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В Харькове около четырех утра оккупанты попали ракетами по Немышлянскому району. На месте работают правоохранители. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Сегодняшнее утро для харьковчан было особенно беспокойным», — добавил он.

На территории Харьковской области враг наносил удары по городам и селам Изюмского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов. В течение суток оккупанты из ракетных и артиллерийских систем обстреливали села Уды и Черкасская Лозовая, пгт Донец, города Дергачи и Барвенково. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

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Отмечается, что в результате обстрелов произошло возгорание лесополос. В Золочевской общине оккупанты обстрелами из артиллерии фактически разрушили детский сад.

В течение суток получили ранения четыре мирных жителя области: два человека в Изюмском районе, один — в Харьковском, один — в Лозовском.

По информации Синегубова, наиболее активные боевые действия на территории области проходят на Харьковском и Изюмском направлениях.

«Севернее Харькова оккупанты ведут оборонительные бои и сосредоточены на сдерживании действий ВСУ. В районе Изюма россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Богородичного, но понесли потери и отступили. В этом направлении враг также пытается улучшить систему обеспечения своих войск», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

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