РФ нанесла два ракетных удара по Харькову, обстреливала область из артиллерии и РСЗО, есть погибшие и раненые 25 июня, 09:48 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковскую область из артиллерии и РСЗО.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 24 июня, враг нанес ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова. Повреждены частные домовладения, девятый и десятый этажи офисного здания в центре города. По предварительной информации, пострадавших нет.

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На территории Харьковской области войска РФ за прошлые сутки обстреляли Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров.

В результате российских обстрелов, по данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Изюмском районе ранены пятеро мирных жителей, одна женщина 59 лет погибла. В городе Чугуев — двое раненых, в Чугуевском районе ранения получил фельдшер экстренной медпомощи. Один человек ранен в Харьковском районе.

Как сообщил Синегубов, на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении россияне пытались штурмовать село Уды у границы с РФ. Украинские военные отразили штурм и заставили врага отойти с потерями. В районе Изюма враг ведет наступление в направлении Довгенького и Долины. Силы обороны Украины удерживают свои позиции.

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