Об этом заявил 23 апреля советникначальника Генштаба Вооруженных сил Польши, генерал-лейтенант Кшиштоф Круль во время 18-го Киевского форума по безопасности.

По его словам, главным достижением Украины стала способность выдержать начальный этап полномасштабного вторжения РФ и быстро адаптироваться к новым условиям войны.

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«Россияне привыкли выигрывать первую битву, а потом войну. Самое большое достижение Украины — это то, что она выдержала первый удар и смогла устоять. В то же время Украина создала и развила новую военно-политическую культуру, которую мы сегодня наблюдаем как процесс трансформации государства», — отметил Круль.

Генерал также подчеркнул, что вышеуказанные измененияохватывают не только армию, но и государственное управление и систему национальной устойчивости. Кроме того, Украина, по его словам, продемонстрировала беспрецедентный уровень развития современных возможностей — дронов, спутниковой связи, круглосуточного получения разведывательной информации и обмена данными на самом высоком уровне.

«Все это впечатляет. Мы видим, как меняется законодательство, как развивается устойчивость государства в целом. Это касается не только военных, но и всего правительства. Эта адаптация уже стала частью вашей оборонной базы. В Польше и странах НАТО мы также пытаемся внедрять эти подходы», — подытожил он.

«Открой Украину» — международный фонд, основанный в 2007 году по инициативе Арсения Яценюка для укрепления авторитета Украины в мире. Фонд ежегодно организовывает Киевский Форум по безопасности, который стал ведущей международной дискуссионной платформой в Украине по вопросам войны и мира, а также молодежный Киевский Форум по безопасности для развития нового поколения украинских лидеров и лидеров.