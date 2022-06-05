Потери оккупантов: С начала войны ВСУ ликвидировали 31 150 личного состава войск РФ

5 июня, 09:19
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Уничтоженная бронетехника в городе Рубежное Луганской области, Украина, 1 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Уничтоженная бронетехника в городе Рубежное Луганской области, Украина, 1 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Генштабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских оккупантов в войне против Украины с 24 февраля по 5 июня.

Потери оккупантов ориентировочно составили:

  • личного состава — около 31150 (+100) лиц ликвидировано,
  • танков — 1381 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 3392 (+13) ед,
  • артиллерийских систем — 686 (+6) ед,
  • РСЗО — 207 (+0) ед,
  • средства ПВО — 95 (+0) ед,
  • самолетов — 210 (+0) ед,
  • вертолетов — 175 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 548 (+8),
  • крылатые ракеты — 122 (+0),
  • корабли/катера — 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2360 (+23) ед,
  • специальная техника — 53 (+1).

«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Война России против Украины Боевые потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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