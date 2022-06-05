Потери оккупантов: С начала войны ВСУ ликвидировали 31 150 личного состава войск РФ
Уничтоженная бронетехника в городе Рубежное Луганской области, Украина, 1 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Генштабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских оккупантов в войне против Украины с 24 февраля по 5 июня.
Потери оккупантов ориентировочно составили:
- личного состава — около 31150 (+100) лиц ликвидировано,
- танков — 1381 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 3392 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 686 (+6) ед,
- РСЗО — 207 (+0) ед,
- средства ПВО — 95 (+0) ед,
- самолетов — 210 (+0) ед,
- вертолетов — 175 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 548 (+8),
- крылатые ракеты — 122 (+0),
- корабли/катера — 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2360 (+23) ед,
- специальная техника — 53 (+1).
«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются», — говорится в сообщении.
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