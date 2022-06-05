Потери оккупантов: С начала войны ВСУ ликвидировали 31 150 личного состава войск РФ 5 июня, 09:19 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная бронетехника в городе Рубежное Луганской области, Украина, 1 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Генштабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских оккупантов в войне против Украины с 24 февраля по 5 июня.

Потери оккупантов ориентировочно составили:



личного состава — около 31150 ( +100) лиц ликвидировано,

+100) лиц ликвидировано, танков — 1381 ( +5) ед,

боевых бронированных машин — 3392 ( +13) ед,

артиллерийских систем — 686 ( +6) ед,

РСЗО — 207 ( +0) ед,

средства ПВО — 95 ( +0) ед,

самолетов — 210 ( +0) ед,

вертолетов — 175 ( +0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 548 ( +8),

крылатые ракеты — 122 ( +0),

корабли/катера — 13 ( +0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2360 ( +23) ед,

специальная техника — 53 ( +1).

«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются», — говорится в сообщении.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.