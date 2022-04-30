Уничтожили уже 1000 танков. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов с начала войны против Украины
Уничтоженный российский танк (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
В Генштабе ВСУ назвали всеобщие боевые потери российских войск с начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля по 30 апреля.
Война России против Украины — главные события 30 апреля
Потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 23200 (+200) лиц ликвидировано,
- танков — 1008 (+22) ед,
- боевых бронированных машин — 2445 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 436 (+1) ед,
- РСЗО — 151 (+0) ед,
- средства ПВО — 77 (+4) ед,
- самолетов — 190 (+1) ед,
- вертолетов — 155 (+0) ед,
- автомобильной техники — 1701 (+6) ед,
- корабли/катера — 8 (+0) ед,
- цистерн с ГСМ — 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 232 (+4).
- Специальная техника — 32 (+1).
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 (+0).
«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются», — говорится в сообщении.
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