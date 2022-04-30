Уничтожили уже 1000 танков. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов с начала войны против Украины 30 апреля, 10:35 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Генштабе ВСУ назвали всеобщие боевые потери российских войск с начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля по 30 апреля.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Потери противника ориентировочно составили:



личного состава — около 23200 ( +200) лиц ликвидировано,

+200) лиц ликвидировано, танков — 1008 ( +22) ед,

+22) ед, боевых бронированных машин — 2445 ( +27) ед,

+27) ед, артиллерийских систем — 436 ( +1) ед,

+1) ед, РСЗО — 151 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 77 ( +4) ед,

+4) ед, самолетов — 190 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 155 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники — 1701 ( +6) ед,

+6) ед, корабли/катера — 8 ( +0) ед,

+0) ед, цистерн с ГСМ — 76 ( +0),

+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 232 ( +4).

+4). Специальная техника — 32 ( +1).

+1). Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ( +0).

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются», — говорится в сообщении.

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