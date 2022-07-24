Ликвидировано 39,5 тысячи оккупантов. Генштаб ВСУ назвал боевые потери российских войск
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Генштаб ВСУ обнародовал данные об общих боевых потерях российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 24 июля.
По информации Генштаба ВСУ, отери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 39520 (+280) человек ликвидировано,
- танков — 1722 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 3942 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 869 (+5) ед,
- РСЗО — 255 (+2) ед,
- средства ПВО — 113 (+0) ед,
- самолетов — 221 (+0) ед,
- вертолетов — 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 714 (+0),
- крылатые ракеты — 170 (+3),
- корабли/катера — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2823 (+3) ед,
- специальная техника — 73 (+1).
«Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении», — говорится в сообщении.
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