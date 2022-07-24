Ликвидировано 39,5 тысячи оккупантов. Генштаб ВСУ назвал боевые потери российских войск 24 июля, 09:10 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генштаб ВСУ обнародовал данные об общих боевых потерях российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 24 июля.

По информации Генштаба ВСУ, отери противника ориентировочно составили:



личного состава — около 39520 ( +280) человек ликвидировано,

+280) человек ликвидировано, танков — 1722 ( +14) ед,

+14) ед, боевых бронированных машин — 3942 ( +13) ед,

+13) ед, артиллерийских систем — 869 ( +5) ед,

+5) ед, РСЗО — 255 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 113 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 221 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 188 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 714 ( +0),

+0), крылатые ракеты — 170 ( +3),

+3), корабли/катера — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2823 ( +3) ед,

+3) ед, специальная техника — 73 ( +1).

«Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении», — говорится в сообщении.

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