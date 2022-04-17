Мертвая тишина. Сотни свежих могил в Ирпене как неоспоримое свидетельство зверств российских войск 17 апреля, 12:21 Цей матеріал також доступний українською Могилы в деоккупированном Ирпене (Фото:David Guttenfelder/The New York Times)

The New York Times опубликовало фото кладбища в деоккупированном от российских военных Ирпене Киевской области. Оно стало иллюстрацией масштабов геноцида России против украинцев, правду о котором узнал весь мир.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Фото авторства Дэвида Гуттенфельдера было опубликовано 16 апреля в материале издания о ситуации в Украине под заголовком Russia Fires Missile Barrage at Ukrainian Cities and Military Targets. Шокирующей фотографией, иллюстрирующей сотни прерванных россиянами жизней, поделились ведущие СМИ и политики.

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Инфографика: David Guttenfelder/The New York Times

После бегства российских оккупантов из Киевской области стали ясны результаты их зверств, жертвами которых за 1,5 месяца стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.

Сообщается, что в Ирпене вследствие нападения РФ повреждено более 1000 зданий. В частности, 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены и еще 187 требуют частичного ремонта. По данным спутникового центра ООН Unosat, в результате временной оккупации российскими войсками поврежден 71% территории города.



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