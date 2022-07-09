Войска РФ утром обстреляли Николаев, в области в результате боевых действий возникли многочисленные пожары

9 июля, 09:02
Последствия российских обстрелов в Николаеве, 29 июня 2022 года (Фото:Courtesy of Julie Akimova — news.pn/via REUTERS)

Последствия российских обстрелов в Николаеве, 29 июня 2022 года (Фото:Courtesy of Julie Akimova — news.pn/via REUTERS)

Утром 9 июля город Николаев подвергся обстрелам со стороны российских войск. Подробная информация уточняется.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также отмечается, что 8 июля в результате попадания боеприпасов и их обломков горели пожнивные остатки и сухая трава на открытой территории села Добре Баштанской общины.

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В Березнеговатской общине продолжаются постоянные обстрелы сел по линии разграничения. Так, ночью, 8 июля, обстрелы подверглись станция Березнеговатое, села Мураховка и Калиновка Березнеговатской общины. Предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется.

Кроме того, 8 июля, ориентировочно с 12:00, наблюдались вражеские обстрелы села Новониколаевка Первомайской общины. В результате чего частично повреждены жилые дома и каменные ограждения. Произошло воспламенение полей с зерновыми, лесополосы и сухостоя. Потерпевших нет.

Также 8 июля после вражеских обстрелов возник пожар леса на Кинбурнской косе и два пожара хвойного настила на территории лесничества вблизи села Васильевка Очаковской общины.

Сообщается, что в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Николаевская область Николаевская ОГА Война России против Украины Виталий Ким

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