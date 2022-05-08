На Запорожском направлении украинские военные проводят успешные контрнаступательные действия — ОВА
Украинские военные возле разрушенной российской техники в Запорожской области (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
На Запорожском направлении украинские защитники достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия.
Война России против Украины — главные события 8 мая
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Отмечается, что об успехах украинских военнослужащих свидетельствуют статистические данные по потерям российской армии в Запорожской области.
В сообщении также говорится, что на Запорожском направлении на начало 8 мая противник активных боевых действий не проводил.
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