На востоке Украины погиб польский доброволец, который был мастером смешанных боевых искусств 24 июля, 16:19 Интернациональный легион обороны Украины (Фото:Международный легион обороны Украины (ILDU) / Facebook)

Поляк Томаш Валентек, который был добровольцем в Интернациональном легионе, погиб несколько дней назад на востоке Украины. Он был спортсменом, выступал в смешанных боевых искусствах (MMA).

Об этом сообщает Польское радио.

О гибели польского добровольца на войне в Украине СМИ сообщили несколько дней назад, это подтвердили в организации смешанных боевых искусств MMA Polska. В правительстве Польши данную информацию пока не подтвердили.

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По информации журналистов, поляк погиб на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов в начале недели. По всей видимости, его тело в Польшу еще не привезли.

«С большой печалью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек принял участие и выиграл Второй чемпионат ММА в городе Гливице. Покойся с миром», — написала организация в Twitter.

Ранее сообщалось, что два гражданина США, один гражданин Канады и гражданин Швеции погибли на передовой в Донецкой области, где служили в качестве добровольцев в рядах Интернационального легиона ВСУ.

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