В Сумскую область с территории РФ зашло большое количество вражеских войск — ОВА 2 апреля, 16:00 Цей матеріал також доступний українською Разрушенная российская техника в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Facebook)

В Конотопский район Сумской области с территории России вошло большое количество вражеских войск.

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Такую информацию на 12:00 2 апреля сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он также отметил, что в настоящее время сформирован условный коридор, через который происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении на Россию.

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«Они очень боятся местных жителей и наших военных, поэтому открывают хаотичный огонь по людям, которые появляются у этой техники или вдоль движения колонн», — сообщил Живицкий.

В Бурыне войска РФ 1 апреля обстреляли дома мирных жителей. У одного мужчины огнестрельное сквозное ранение. Его доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь. Также в Бурыне российские оккупанты обстреляли гражданскую машину с людьми. Двоих местных с огнестрельными ранениями вчера утром передали медикам.

31 марта в больницу района доставили местного жителя, который попал под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка. Вчера, 1 апреля, мужчина скончался.

Также сообщается, что вечером 31 марта между Белопольем и Путивлем военные РФ задержали гражданскую машину с жителями Шосткинского района. Известно, что у людей забрали телефоны и обещали дать им место для ночлега. После этого связь с задержанными исчезла. По состоянию на вчера их местонахождение неизвестно, телефоны выключены.

В Сумском районе российские военные вели хаотический огонь по селу Басовка. Повреждены нежилые помещения.

Глава Сумской ОВА подчеркнул, что гражданскому населению сейчас опасно передвигаться в Конотопский район и северную часть Роменского.

«Пренебрежение предупреждениями об опасности — может стоить жизнь!» — отметил Живицкий.

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