В Днепропетровской области на месте ракетной атаки РФ взорвался резервуар с топливом, погиб спасатель, еще двое получили ожоги

19 июня, 09:38
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Последствия российских обстрелов в Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия российских обстрелов в Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Утром в Новомосковском районе Днепропетровской области на месте ракетной атаки РФ взорвался резервуар с топливом. Один спасатель погиб, еще двое госпитализированы с ожогами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

Он отметил, что спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака.

Всего в результате ракетных ударов РФ вечером 18 июня пострадали 13 человек.

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Напомним, российские оккупанты в субботу вечером, 18 июня, атаковали ракетами Днепропетровскую область. В результате попадания трех ракет разрушена нефтебаза.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины

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