В Харьковской области в результате обстрелов РФ погибли три человека, три ранены

25 апреля, 16:37
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Последствия российских обстрелов в Харьковской области (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Последствия российских обстрелов в Харьковской области (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

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В результате обстрелов со стороны российских оккупантов в городе Дергачи и ряде сел Харьковской области погибли трое мирных жителей, один человек ранен.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население Харьковской области. Россияне стреляют артиллерией по улицам, жилым домам.

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Кроме того, из-за дневных обстрелов также ранены двое гражданских в Золочевском районе.

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«Это очередные военные преступления оккупантов против мирного населения Харьковщины, за которые россияне обязательно будут наказаны!» — пишет Синегубов.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Российские войска Харьковская область Артиллерия Война России против Украины

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