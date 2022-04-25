В Харьковской области ВСУ сбили российский самолет Су-34 25 апреля, 13:45 Цей матеріал також доступний українською Украинский боец Сил территориальной обороны несет обломок сбитого российского Су-34 в Чернигове, 6 апреля 2022 (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Харьковской области украинские военные сбили российский самолет Су-34.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования Восток.

По предварительным данным, противовоздушная оборона Воздушных Сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.



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Фото: Воздушное командование Восток/Facebook

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