В Харьковской области ВСУ сбили российский самолет Су-34
Украинский боец Сил территориальной обороны несет обломок сбитого российского Су-34 в Чернигове, 6 апреля 2022 (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
В Харьковской области украинские военные сбили российский самолет Су-34.
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Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования Восток.
По предварительным данным, противовоздушная оборона Воздушных Сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.
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