В Харьковской области ВСУ сбили российский самолет Су-34

25 апреля, 13:45
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Украинский боец Сил территориальной обороны несет обломок сбитого российского Су-34 в Чернигове, 6 апреля 2022 (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский боец Сил территориальной обороны несет обломок сбитого российского Су-34 в Чернигове, 6 апреля 2022 (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

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В Харьковской области украинские военные сбили российский самолет Су-34.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования Восток.

По предварительным данным, противовоздушная оборона Воздушных Сил обезвредила всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Видео дня
Воздушное командование Восток/Facebook
Фото: Воздушное командование Восток/Facebook
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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Харьковская область Су-34 Истребитель Война России против Украины

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