Сегодня в Украине планируют открыть 10 гуманитарных коридоров

9 апреля, 09:28
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Эвакуация на 9 апреля (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Эвакуация на 9 апреля (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине 9 апреля согласовано открытие 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из горячих точек.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Донецкая область:

  • Мариуполь — Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.

Видео дня
  • Бердянск — Запорожье.
  • Токмак — Запорожье.

Место сбора: ул. Шевченко, 5

  • Энергодар — Запорожье.

Место сбора автомобилей объявят местные власти.

  • Мелитополь — Запорожье.

В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей — пожарная часть № 10.

Луганская область:

  • Северодонецк — Бахмут.

Место сбора: проспект Химиков, 28.

  • Лисичанск — Бахмут.

Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

  • Попасная — Бахмут.

Место сбора: ул. Первомайская, 42

  • с. Горное — Бахмут.

Место сбора: ул. Гагарина, 13.

  • Рубежное — Бахмут.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Гуманитарный коридор Война России против Украины

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