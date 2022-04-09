Сегодня в Украине планируют открыть 10 гуманитарных коридоров
Эвакуация на 9 апреля (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Украине 9 апреля согласовано открытие 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из горячих точек.
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Донецкая область:
- Мариуполь — Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область:
Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.
- Бердянск — Запорожье.
- Токмак — Запорожье.
Место сбора: ул. Шевченко, 5
- Энергодар — Запорожье.
Место сбора автомобилей объявят местные власти.
- Мелитополь — Запорожье.
В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей — пожарная часть № 10.
Луганская область:
- Северодонецк — Бахмут.
Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск — Бахмут.
Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная — Бахмут.
Место сбора: ул. Первомайская, 42
- с. Горное — Бахмут.
Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное — Бахмут.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.