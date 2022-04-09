Сегодня в Украине планируют открыть 10 гуманитарных коридоров 9 апреля, 09:28 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация на 9 апреля (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине 9 апреля согласовано открытие 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из горячих точек.



Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Донецкая область:



Мариуполь — Запорожье ( на собственном транспорте).



Запорожская область:



Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.

Видео дня

Бердянск — Запорожье.

Токмак — Запорожье.



Место сбора: ул. Шевченко, 5

Энергодар — Запорожье.



Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Мелитополь — Запорожье.

В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей — пожарная часть № 10.

Луганская область:

Северодонецк — Бахмут.

Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск — Бахмут.

Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная — Бахмут.



Место сбора: ул. Первомайская, 42

с. Горное — Бахмут.



Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное — Бахмут.

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