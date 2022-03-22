Задания не выполнены. Российские оккупанты не имеют успехов на земле, поэтому продолжают бомбить украинские города — Генштаб 22 марта, 13:12 Цей матеріал також доступний українською Военный ВСУ (Фото:Сухопутные войска ВСУ/Facebook)

По состоянию на 12.00 22 марта задачи, поставленные руководством России оккупационным войскам вооруженных сил РФ в войне против Украины, остаются невыполненными.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что на 27 день противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Учитывая отсутствие успехов наземной фазы операции, враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием оперативно-тактической авиации, высокоточного ракетного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.

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Противник пытается формировать и перемещать резервы к границами Украины. По имеющейся информации, в пункте постоянной дислокации 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота в Печенге формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей.

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В связи с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области РФ продолжает активные меры по принудительной мобилизации местного населения в Горловке, Енакиево и близлежащих населенных пунктах. После прохождения быстрого курса подготовки оккупанты планируют усилить «мобилизированными» подразделения, понесшие большие потери вблизи Авдеевки и Изюма.

На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Осуществляется перегруппировка, закрепление на захваченных рубежах и логистическое обеспечение войск.

На Северском направлении отдельные подразделения Центрального военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.

В направлении Чернигова враг активных наступательных действий не ведет, продолжает артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и Чернигова. Изменений в составе сил и характере действий группировки оккупационных войск не отмечено.

В направлении Бровары противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Идет логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций.

На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа активных наступательных действий не проводились. В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается восстановить потерявшие боеспособность подразделения за счет балтийского и северного флотов. Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова.

В Донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Угледар и Мариуполь. В районе Кременной враг активных действий не предпринимал. Силами подразделений 2-го АК продолжает закрепляться в районе Пшеничного.

В районе населенного пункта Ямполь отдельным подразделением из состава 150-й мотострелковой дивизии противник обстреливал подразделения украинских войск для обеспечения продвижения в направлении населенного пункта Торское. Удачи не имел.

В направлении Донецк — Марьинка предпринял попытку наступления. Успеха не имел, понес значительные потери, отступил.

Российские оккупанты пытаются вести артиллерийские обстрелы и штурмовые действия в городе Мариуполь.

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не фиксируется. В Херсонской области, в районах населенных пунктов Каланчак, Раденск, Бриловка и Тарасовка, подразделениями «Росгвардии» проводились фильтрационные мероприятия по поиску мест хранения стрелкового оружия.

На Южнобужском направлении противник попытался провести штурм Александровки, успеха не имел. В районе населенного пункта Березноватое разведал боем, понес потери и отошел.

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