«Я что, в плену или в рабстве?» Мобилизированные в ОРДО ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны — перехват 21 мая, 15:33 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мобилизированные в «ДНР» оккупанты сравнивают службу в российской армии с рабством, называют это нарушением прав человека и ищут правозащитные организации, чтобы сбежать с войны.

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Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, перехваченные СБУ.

«Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Е-мое, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это», — рассказывает мобилизованный житель ОРДО своей жене.

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Он просит ее поискать, к кому можно обратиться за помощью, потому что сам растерян: «В Россию не пожалуешься, потому что это россия заставила, петушилину (главарь „ДНР“ Денис Пушилин — ред.) не пожалуешься, потому что он нас подарил или продал России, Украине — я буду предателем…»

В СБУ призвали мобилизованных жителей ОРДЛО звонить по телефону 2402 и сдаваться в плен.

«Что ж, даем подсказку для захватчиков, желающих остаться в живых. Эта горячая линия специально создана для таких случаев. Вам помогут. Работает как для российских, так и украинских номеров», — говорится в сообщении.

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