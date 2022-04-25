Вся Луганская область осталась без света, оккупанты обесточили Кременскую подстанцию

25 апреля, 11:24
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В настоящее время в ОВА прорабатывают альтернативные варианты питания Луганской области (Фото:Pascal Rossignol/Reuters)

В настоящее время в ОВА прорабатывают альтернативные варианты питания Луганской области (Фото:Pascal Rossignol/Reuters)

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25 апреля российские оккупанты обесточили новую Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ. По этой причине электроэнергии на данный момент нет во всех населенных пунктах Луганской области.

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Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

«Разрабатываем альтернативные варианты питания области. Эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время заживляла большую часть городов и сел области», — отметил он.

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Отмечается, что ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней были разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. Поэтому до сих пор подстанция в Кременной оставалась единственным источником снабжения электроэнергией в области.

Также Гайдай отметил, что энергетики нашли схему подключения области, идет подача напряжения на уцелевшие подстанции.

«Необходимое для нужд населения городов и сел Луганской области напряжение будет подаваться по другой схеме из-за мощных электроподстанций, оставшихся в работе на территории области. В настоящее время идет подача напряжения на эти уцелевшие подстанции. Вскоре свет вернется в дома наших жителей. Добраться до повреждений линии электропередачи, питающей Кременскую ПС 500 кВ, сейчас невозможно из-за активных боевых действий», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Луганская область Электроэнергия Война России против Украины

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