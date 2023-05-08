Украинцы определили, кто стал символом сопротивления России и какие события войны запомнились больше всего — опрос 8 мая, 16:03 Бои за украинские города — в списке событий, которые впечатлили больше всего (Фото:Sofiia Gatilova/File Photo/Reuters)

65% украинцев назвали президента Владимира Зеленского политиком, который сыграл важную роль в сопротивлении России с начала полномасштабного вторжения.

Таковы результаты опроса, проведенного фондом Деминициативы им. И. Кучерива и Центром Разумкова.

47% опрошенных назвали символом сопротивления агрессору главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Видео дня

Среди общественных деятелей и волонтеров респонднеты отметили волонтера Сергея Притулу с результатом в 9%.

Украинцы также назвали события за более чем год большой войны, которые запомнились и впечатлили больше всего.

Более трети отметили оборону Киева и Киевской области и быструю оккупацию Юга страны (Херсонской области и Приазовья). Более четверти украинцев считают важным уничтожение ракетного крейсера РФ Москва в апреле прошлого года.

Среди других, как героических, так и трагических событий, украинцы называли оккупацию ЗАЭС, протесты жителей Херсона против оккупантов, поставки силам обороны Украины западного вооружения, массированные ракетные удары войск РФ, оборону Бахмута, бои за Харьков, деоккупацию Харьковской области, удары по базам российских оккупантов в Крыму и освобождение Херсона.

Опрос проводился с 23 по 30 марта. Было опрошено 2017 человек методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и тех, где идут активные боевые действия. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.