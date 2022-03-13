Результат будет известен вечером. Колонна с гуманитарным грузом для Мариуполя находится в Бердянске

13 марта, 10:38
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Колонна гуманитарной помощи для Мариуполя (Фото:Скриншот)

Колонна гуманитарной помощи для Мариуполя (Фото:Скриншот)

Колонна с гуманитарным грузом, выехавшая 12 марта из Запорожья в Мариуполь, сейчас находится в Бердянске.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

«Двигаются в направлении Мариуполя. Я искренне надеюсь, что уже вечером буду отчитываться о результате, который будет положительным», — подчеркнула Верещук.

В город, который уже 13 суток находится в блокаде, следует более 90 тонн продуктов питания и медикаментов.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Мариуполь Гуманитарная помощь Бердянск Ирина Верещук Война России против Украины

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