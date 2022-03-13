Результат будет известен вечером. Колонна с гуманитарным грузом для Мариуполя находится в Бердянске
Колонна гуманитарной помощи для Мариуполя (Фото:Скриншот)
Колонна с гуманитарным грузом, выехавшая 12 марта из Запорожья в Мариуполь, сейчас находится в Бердянске.
Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.
«Двигаются в направлении Мариуполя. Я искренне надеюсь, что уже вечером буду отчитываться о результате, который будет положительным», — подчеркнула Верещук.
В город, который уже 13 суток находится в блокаде, следует более 90 тонн продуктов питания и медикаментов.
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