С участием Виктории Нуланд. КБФ проведет онлайн-встречу по мировому противодействию российской агрессии против Украины

24 марта, 16:26
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Онлайн-дискуссия Борьба за Украину (Фото:Kyiv Security Forum/Facebook)

Онлайн-дискуссия Борьба за Украину (Фото:Kyiv Security Forum/Facebook)

Київський Безпековий Форум 24 марта в 21:00 проведет онлайн-встречу Борьба за Украину, посвященную мировому взаимодействию ради обороны украинского государства от российской агрессии.

В центре внимания обсуждения будут следующие вопросы:

  1. Как усилить оборонные возможности Украины?
  2. Как укрепить давление на Путина и его режим военных преступников?
  3. Каковы итоги встреч высокого уровня в рамках Группы Семи, НАТО и ЕС, которые пройдут сегодня в Брюсселе?

Участники и участницы события:

Видео дня
  • Виктория Нуланд (Victoria Nuland), заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки;
  • Норберт Реттген (Norbert Rettgen), депутат Федерального парламента Германии, председатель парламентского комитета по иностранным делам в 2014−21 годах;
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе Ivanna Klympush-Tsintsadze, председатель Комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский Союз;
  • Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014−16 годах, председатель Киевского Форума безопасности;
  • Данило Лубкивский Danylo Lubkivsky, директор Киевского Форума безопасности.

Трансляция 24 марта в 21:00 (по киевскому времени) можно будет посмотреть на украинском и английском языках.

Организатором мероприятия выступает Фонд Арсения Яценюка Відкрий Україну.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Форум Арсений Яценюк Виктория Нуланд Иванна Климпуш-Цинцадзе Война России против Украины

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