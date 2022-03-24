С участием Виктории Нуланд. КБФ проведет онлайн-встречу по мировому противодействию российской агрессии против Украины 24 марта, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Онлайн-дискуссия Борьба за Украину (Фото:Kyiv Security Forum/Facebook)

Київський Безпековий Форум 24 марта в 21:00 проведет онлайн-встречу Борьба за Украину, посвященную мировому взаимодействию ради обороны украинского государства от российской агрессии.

В центре внимания обсуждения будут следующие вопросы:



Как усилить оборонные возможности Украины? Как укрепить давление на Путина и его режим военных преступников? Каковы итоги встреч высокого уровня в рамках Группы Семи, НАТО и ЕС, которые пройдут сегодня в Брюсселе?

Участники и участницы события:

Видео дня

Виктория Нуланд ( Victoria Nuland), заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки;

Victoria Nuland), заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки; Норберт Реттген ( Norbert Rettgen), депутат Федерального парламента Германии, председатель парламентского комитета по иностранным делам в 2014−21 годах;

Norbert Rettgen), депутат Федерального парламента Германии, председатель парламентского комитета по иностранным делам в 2014−21 годах; Иванна Климпуш-Цинцадзе Ivanna Klympush-Tsintsadze, председатель Комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский Союз;

Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014−16 годах, председатель Киевского Форума безопасности;

Данило Лубкивский Danylo Lubkivsky, директор Киевского Форума безопасности.

Трансляция 24 марта в 21:00 (по киевскому времени) можно будет посмотреть на украинском и английском языках.

Организатором мероприятия выступает Фонд Арсения Яценюка Відкрий Україну.



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