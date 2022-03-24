С участием Виктории Нуланд. КБФ проведет онлайн-встречу по мировому противодействию российской агрессии против Украины
Онлайн-дискуссия Борьба за Украину (Фото:Kyiv Security Forum/Facebook)
Київський Безпековий Форум 24 марта в 21:00 проведет онлайн-встречу Борьба за Украину, посвященную мировому взаимодействию ради обороны украинского государства от российской агрессии.
В центре внимания обсуждения будут следующие вопросы:
- Как усилить оборонные возможности Украины?
- Как укрепить давление на Путина и его режим военных преступников?
- Каковы итоги встреч высокого уровня в рамках Группы Семи, НАТО и ЕС, которые пройдут сегодня в Брюсселе?
Участники и участницы события:
- Виктория Нуланд (Victoria Nuland), заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки;
- Норберт Реттген (Norbert Rettgen), депутат Федерального парламента Германии, председатель парламентского комитета по иностранным делам в 2014−21 годах;
- Иванна Климпуш-Цинцадзе Ivanna Klympush-Tsintsadze, председатель Комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский Союз;
- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014−16 годах, председатель Киевского Форума безопасности;
- Данило Лубкивский Danylo Lubkivsky, директор Киевского Форума безопасности.
Трансляция 24 марта в 21:00 (по киевскому времени) можно будет посмотреть на украинском и английском языках.
Организатором мероприятия выступает Фонд Арсения Яценюка Відкрий Україну.
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