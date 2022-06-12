«Просто ад какой-то». Российский военный эмоционально рассказал о контратаке ВСУ на Николаевско-Херсонском направлении — перехват

12 июня, 12:56
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ)

Контратаки украинских военных на Николаевско-Херсонском направлении устраивают настоящий ад российским оккупантам.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор российского захватчика.

«Сначала «Градами» накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа… *бать… В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало… Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: «Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл*дь, лес горит — ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й! - описывает ситуацию захватчик.

Видео дня
https://twitter.com/ServiceSsu/status/1535910625972461568
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Херсонская область Николаевская область Контратака Война России против Украины

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