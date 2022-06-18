Кабмин определил порядок обмена телами погибших в войне РФ против Украины и изъятия останков 18 июня, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Тела гражданских, погибших в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Андрей Небитов/Facebook)

Кабинет министров Украины утвердил процедуру изъятия, передачи и репатриации тел погибших в связи с вооруженной агрессией РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

Проект постановления был одобрен на очередном заседании КМУ 17 июня 2022 года.

Отмечается, что обмен (передача и репатриация) будет осуществляться по решению вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. К процессу будут привлекаться уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, представители Офиса генпрокурора, СБУ и ВСУ, говорится в сообщении.

Видео дня

4 июня Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160». 8 июня в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле «50 на 50». Процесс возвращения тел погибших украинских защитников продолжается.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.