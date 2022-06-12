В Черткове в результате четырех ракетных ударов РФ пострадали 22 человека, частично разрушен военный объект и четыре дома

12 июня, 10:35
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Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

РФ в субботу, 11 июня, в 21:46 совершила четыре ракетных удара по городу Чорткову Тернопольской области. Пострадали 22 человека, частично разрушены военный объект и четыре пятиэтажных дома.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Отмечается, что все ракеты были выпущены из акватории Черного моря. Жертв нет.

Преимущественно пострадали местные жители, проживающие в домах рядом. На месте происшествия работало 10 карет скорой помощи, пострадавшим оказана медицинская помощь. Среди пострадавших также есть 12-летний ребенок. Тяжелых раненых нет, в основном — пациенты средней тяжести.

Видео дня

Один из ударов был произведен по газовой трубе, произошло возгорание. До конца дня 12 июня газоснабжение в городе приостановлено.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Тернопольская область Ракетные удары Война России против Украины

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