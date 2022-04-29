За сутки в Харькове и области от обстрелов РФ погибли пять человек, 11 — пострадали 29 апреля, 11:40 Цей матеріал також доступний українською В Харькове медицинские работники достали тело мужчины после обстрела города российскими войсками, 27 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

За сутки 28 апреля в Харькове и Харьковской области в результате российских обстрелов погибли пять мирных жителей, 11 получили ранения.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Отмечается, что за минувшие сутки российские оккупационные войска совершили по Харькову 16 артиллерийских обстрелов, два удара реактивными системами залпового огня, а также нанесли один ракетный удар.

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От огня войск РФ пострадали гражданские объекты в районах ХТЗ, Пятихатки, Салтовка (602-й микрорайон), Северная Салтовка.

Кроме того, артиллерийские, минометные и танковые удары наносили также по Кулиничам, Хролам, Котлярам, Покотиловке Харьковской области. Сегодня утром, 29 апреля, российские оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Сокольники.

«Активные бои продолжаются на Изюмском направлении. Украинская армия удерживает позиции. За последнюю ночь противник не проводил активных наступательных действий, но вел активную разведку. ВСУ сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Держимся, верим в Вооруженные Силы Украины и каждый день приближаем победу!» — пишет Синегубов.

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