Российские гражданские летчики и персонал принимают участие в войне против Украины — украинская разведка 24 июля, 14:15 Российский самолет (Фото:ГУР МО Украины)

К войне России против Украины привлечены летчики и авиационный персонал российских государственных авиакомпаний, действующих в структуре министерства обороны страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО Украины.

Экипажи самолетов Ан-124−100 и Ил-76 МД неоднократно осуществляли перевозки личного состава, вооружения и военной техники для участия в войне против народа Украины.



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«В социальных сетях и частных разговорах летчики выражают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются на невозможность для себя и членов семей уехать за границу и обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после неизбежного военного поражения России», — говорится в сообщении.

Военная разведка Украины также обнародовала список военных преступников — работников предприятия Государственная авиакомпания 224 летный отряд (место дислокации аэродром Мигалово).

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