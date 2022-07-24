Российские гражданские летчики и персонал принимают участие в войне против Украины — украинская разведка

24 июля, 14:15
Российский самолет (Фото:ГУР МО Украины)

Российский самолет (Фото:ГУР МО Украины)

К войне России против Украины привлечены летчики и авиационный персонал российских государственных авиакомпаний, действующих в структуре министерства обороны страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО Украины.

Экипажи самолетов Ан-124−100 и Ил-76 МД неоднократно осуществляли перевозки личного состава, вооружения и военной техники для участия в войне против народа Украины.

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«В социальных сетях и частных разговорах летчики выражают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются на невозможность для себя и членов семей уехать за границу и обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после неизбежного военного поражения России», — говорится в сообщении.

Военная разведка Украины также обнародовала список военных преступников — работников предприятия Государственная авиакомпания 224 летный отряд (место дислокации аэродром Мигалово).

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Российская авиация Украинская разведка Война России против Украины

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