ГПСУ показала, как встречали 17 украинских пограничников, вернувшихся домой из плена — видео

3 июля, 12:02
Украинский пограничник вернулся из плена (Фото:ГНСУ)

Украинский пограничник вернулся из плена (Фото:ГНСУ)

17 украинских пограничников, освобожденных из российского плена во время самого масштабного обмена, вернулись в Украину.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что все они имеют тяжелые ранения и находятся под наблюдением ведомственных медиков.

«Ждем возвращения остальных пограничников, которые в настоящее время еще находятся в плену», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=DejEnIc3o-g
ГПСУ
Фото: ГПСУ
ГПСУ
Фото: ГПСУ
ГПСУ
Фото: ГПСУ
ГПСУ
Фото: ГПСУ
ГПСУ
Фото: ГПСУ

Украина и Россия в среду, 29 июня, провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 украинских защитника.

В ГУР МО Украины подчеркнули, что это самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 144 освобожденных 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 военнослужащих полка Азов. Украина освободила:

  • 59 бойцов Нацгвардии;
  • 30 — ВМС;
  • 28 — ВСУ;
  • 17 — Госпогранслужбы;
  • девять — Территориальной обороны;
  • одного — Нацполиции.

Среди освобожденных 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему — 19.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Госпогранслужба Украины Обмен пленными Военнопленные Война России против Украины

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