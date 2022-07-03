ГПСУ показала, как встречали 17 украинских пограничников, вернувшихся домой из плена — видео 3 июля, 12:02 Украинский пограничник вернулся из плена (Фото:ГНСУ)

17 украинских пограничников, освобожденных из российского плена во время самого масштабного обмена, вернулись в Украину.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что все они имеют тяжелые ранения и находятся под наблюдением ведомственных медиков.



«Ждем возвращения остальных пограничников, которые в настоящее время еще находятся в плену», — говорится в сообщении.

Видео дня

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Украина и Россия в среду, 29 июня, провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 украинских защитника.

В ГУР МО Украины подчеркнули, что это самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 144 освобожденных 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 военнослужащих полка Азов. Украина освободила:

59 бойцов Нацгвардии;

30 — ВМС;

28 — ВСУ;

17 — Госпогранслужбы;

девять — Территориальной обороны;

одного — Нацполиции.

Среди освобожденных 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему — 19.

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