ГПСУ показала, как встречали 17 украинских пограничников, вернувшихся домой из плена — видео
Украинский пограничник вернулся из плена (Фото:ГНСУ)
17 украинских пограничников, освобожденных из российского плена во время самого масштабного обмена, вернулись в Украину.
Об этом сообщили в ГПСУ.
Отмечается, что все они имеют тяжелые ранения и находятся под наблюдением ведомственных медиков.
«Ждем возвращения остальных пограничников, которые в настоящее время еще находятся в плену», — говорится в сообщении.
Украина и Россия в среду, 29 июня, провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 украинских защитника.
В ГУР МО Украины подчеркнули, что это самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 144 освобожденных 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 военнослужащих полка Азов. Украина освободила:
- 59 бойцов Нацгвардии;
- 30 — ВМС;
- 28 — ВСУ;
- 17 — Госпогранслужбы;
- девять — Территориальной обороны;
- одного — Нацполиции.
Среди освобожденных 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому младшему — 19.
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