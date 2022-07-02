Войска РФ боятся сопротивления местных жителей на оккупированных территориях, ходят с охраной и в бронежилетах — Генштаб ВСУ 2 июля, 07:54 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Оккупанты и коллаборанты боятся сопротивления местного населения, которое растет в частности в Херсонской области. Руководство войск РФ передвигается с большим количеством охраны в бронированных автомобилях и бронежилетах.

Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ, где обнародовали оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 2 июля.

Там отмечается, что начались 129-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.



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На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, в вооруженных силах Республики Беларусь продлены сроки проведения мобилизационного обучения до 9 июля 2022 года (предыдущие сроки 22 июня — 1 июля 2022 года). В рамках проведения таких мероприятий через военные комиссариаты Гомельской области продолжается вручение повесток. Кроме того, врачам доложено о запрете выезда за пределы страны.

На Северском направлении с целью прикрытия российско-украинской границы в Брянской и Курской областях противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа и подразделений воздушно-десантных войск. Агрессор применил артиллерию по позициям Сил обороны Украины в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

«В целях нарушения системы управления и связи подразделений Сил обороны враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы в районах населенных пунктов, расположенных вблизи государственной границы на территории Белгородской области», — говорится в сообщении.

На Харьковском направлении подразделения противника сосредотачивают усилия на сковывании действий украинских войск и недопущении их дальнейшего продвижения. С целью возвращения утраченных позиций враг ведет штурмовые действия в направлении Кочубеевка — Дементиевка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Русская Лозовая, Крестище, Победа, Дементиевка, Верхний Салтов, Молодова, Старый Салтов, Коробочкино, Замуловка, Великая Бабка, Волобуевка и Малиновка. Нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова, Прудянки и Мосьпаново.

На Славянском направлении враг ведет оборонительные бои. Также штурмовал Богородичное, успеха не имел. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дубравное, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное. В этом направлении противник пытается усовершенствовать систему логистического обеспечения.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого, а на Лисичанском — Золотаревки и Верхнекаменского. В направлении последнего противник вел наступление, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного. Также враг нанес авиаудары в районе населенного пункта Вершина.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров в районы населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк, Зализное, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Шевченко. Вражеские авиационные удары зафиксированы вблизи Новобахмутовки и Авдеевки.

На Южнобугском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы неподалеку от Партизанского, Кобзарцев, Прибугского, Таврийского, Степной Долины, Посад-Покровского, Трудолюбовки, Николаевки, Потемкино и Лупарево.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота РФ продолжает блокировать морские коммуникации и ведение разведки. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины противник удерживает два носителя высокоточного оружия.

Отмечается, что истребительная авиация украинских Воздушных сил продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная — оказывает огневую поддержку украинским подразделениям в определенных операционных районах.

«Российские оккупанты и их подельники боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны в бронированных машинах и бронежилетах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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