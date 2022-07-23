39 240 ликвидировано. За сутки наибольшие потери оккупанты понесли на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях
Украинские военные переносят тела российских оккупантов (архивное фото) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
Генштаб ВСУ обнародовал всеобщие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 23 июля.
По данным Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 39240 (+240) человек ликвидировано,
- танков — 1708 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 3929 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 864 (+1) ед,
- РСЗО — 253 (+2) ед,
- средства ПВО — 113 (+0) ед,
- самолетов — 221 (+0) ед,
- вертолетов — 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 714 (+1),
- крылатые ракеты — 167 (+0),
- корабли/катера — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2820 (+17) ед,
- специальная техника — 72 (+0).
«Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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