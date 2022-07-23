39 240 ликвидировано. За сутки наибольшие потери оккупанты понесли на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях

23 июля, 09:50
Украинские военные переносят тела российских оккупантов (архивное фото) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские военные переносят тела российских оккупантов (архивное фото) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Генштаб ВСУ обнародовал всеобщие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 23 июля.

По данным Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 39240 (+240) человек ликвидировано,
  • танков — 1708 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 3929 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 864 (+1) ед,
  • РСЗО — 253 (+2) ед,
  • средства ПВО — 113 (+0) ед,
  • самолетов — 221 (+0) ед,
  • вертолетов — 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 714 (+1),
  • крылатые ракеты — 167 (+0),
  • корабли/катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2820 (+17) ед,
  • специальная техника — 72 (+0).

«Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Война России против Украины Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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