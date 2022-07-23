39 240 ликвидировано. За сутки наибольшие потери оккупанты понесли на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях 23 июля, 09:50 Украинские военные переносят тела российских оккупантов (архивное фото) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Генштаб ВСУ обнародовал всеобщие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 23 июля.

По данным Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:



личного состава — около 39240 ( +240) человек ликвидировано,

+240) человек ликвидировано, танков — 1708 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 3929 ( +9) ед,

+9) ед, артиллерийских систем — 864 ( +1) ед,

+1) ед, РСЗО — 253 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 113 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 221 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 188 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 714 ( +1),

+1), крылатые ракеты — 167 ( +0),

+0), корабли/катера — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2820 ( +17) ед,

+17) ед, специальная техника — 72 ( +0).

«Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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