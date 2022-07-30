40 670 оккупантов ликвидировано. Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении — Генштаб ВСУ
Украинские военные переносят тела российских оккупантов (архивное фото) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 30 июля.
По сообщению Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 40670 (+170) человек ликвидировано,
- танков — 1759 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 3995 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 906 (+6) ед,
- РСЗО — 258 (+0) ед,
- средства ПВО — 117 (+0) ед,
- самолетов — 222 (+0) ед,
- вертолетов — 190 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 733 (+2),
- крылатые ракеты — 174 (+0),
- корабли/катера — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2889 (+19) ед,
- специальная техника — 78 (+1).
«Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении», — говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.