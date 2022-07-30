40 670 оккупантов ликвидировано. Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении — Генштаб ВСУ

30 июля, 10:11
Украинские военные переносят тела российских оккупантов (архивное фото) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские военные переносят тела российских оккупантов (архивное фото) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 30 июля.

По сообщению Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 40670 (+170) человек ликвидировано,
  • танков — 1759 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 3995 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 906 (+6) ед,
  • РСЗО — 258 (+0) ед,
  • средства ПВО — 117 (+0) ед,
  • самолетов — 222 (+0) ед,
  • вертолетов — 190 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 733 (+2),
  • крылатые ракеты — 174 (+0),
  • корабли/катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2889 (+19) ед,
  • специальная техника — 78 (+1).

«Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Война России против Украины Боевые потери Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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