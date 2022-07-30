40 670 оккупантов ликвидировано. Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении — Генштаб ВСУ 30 июля, 10:11 Украинские военные переносят тела российских оккупантов (архивное фото) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 30 июля.

По сообщению Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:

личного состава — около 40670 ( +170) человек ликвидировано,

+170) человек ликвидировано, танков — 1759 ( +10) ед,

+10) ед, боевых бронированных машин — 3995 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 906 ( +6) ед,

+6) ед, РСЗО — 258 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 117 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 222 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 190 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 733 ( +2),

+2), крылатые ракеты — 174 ( +0),

+0), корабли/катера — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2889 ( +19) ед,

+19) ед, специальная техника — 78 ( +1).

«Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении», — говорится в сообщении.

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