Ликвидировано около 35 тыс. оккупантов. Наибольшие потери войска РФ понесли на Бахмутском и Кураховском направлениях — Генштаб ВСУ
Украинские военные обнаружили тела российских оккупантов (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 26 июня.
По данным Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 34 850 (+150) человек ликвидировано,
- танков — 1532 ( +21) ед,
- боевых бронированных машин — 3659 ( +14) ед,
- артиллерийских систем — 764 ( +0) ед,
- РСЗО — 243 ( +2) ед,
- средств ПВО — 99 ( +0) ед,
- самолетов — 217 ( +0) ед,
- вертолетов — 184 ( +0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 630 ( +4),
- крылатых ракет — 139 ( +2),
- кораблей/катеров — 14 ( +0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2564 ( +4) ед,
- специальной техники — 60 ( +0).
«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях», — говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.