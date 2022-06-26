Ликвидировано около 35 тыс. оккупантов. Наибольшие потери войска РФ понесли на Бахмутском и Кураховском направлениях — Генштаб ВСУ

26 июня, 11:10
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Украинские военные обнаружили тела российских оккупантов (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские военные обнаружили тела российских оккупантов (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 26 июня.

По данным Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 34 850 (+150) человек ликвидировано,
  • танков — 1532 ( +21) ед,
  • боевых бронированных машин — 3659 ( +14) ед,
  • артиллерийских систем — 764 ( +0) ед,
  • РСЗО — 243 ( +2) ед,
  • средств ПВО — 99 ( +0) ед,
  • самолетов — 217 ( +0) ед,
  • вертолетов — 184 ( +0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 630 ( +4),
  • крылатых ракет — 139 ( +2),
  • кораблей/катеров — 14 ( +0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2564 ( +4) ед,
  • специальной техники — 60 ( +0).

«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Война России против Украины Боевые потери

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