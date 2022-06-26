Ликвидировано около 35 тыс. оккупантов. Наибольшие потери войска РФ понесли на Бахмутском и Кураховском направлениях — Генштаб ВСУ 26 июня, 11:10 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные обнаружили тела российских оккупантов (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля по 26 июня.

По данным Генштаба ВСУ, потери противника ориентировочно составили:



личного состава — около 34 850 ( +150) человек ликвидировано,

+150) человек ликвидировано, танков — 1532 ( +21) ед,

боевых бронированных машин — 3659 ( +14) ед,

артиллерийских систем — 764 ( +0) ед,

РСЗО — 243 ( +2) ед,

средств ПВО — 99 ( +0) ед,

самолетов — 217 ( +0) ед,

вертолетов — 184 ( +0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 630 ( +4),

крылатых ракет — 139 ( +2),

кораблей/катеров — 14 ( +0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2564 ( +4) ед,

специальной техники — 60 ( +0).

«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях», — говорится в сообщении.

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