Гайдай — об обстреле двух эвакобусов: Местонахождение одного из них неизвестно, в другом была кровь, но тела не нашли
Сергей Гайдай (Фото:Луганская ОВА)
Местонахождение одного из эвакуационных автобусов, обстрелянных российскими войсками возле Попасной Луганской области, неизвестно. Второй обнаружили, в салоне была кровь.
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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«Пока достоверно неизвестно, пытаемся выяснить, остался ли кто-то жив и надеемся на это. Хоть кто-то из тех людей, волонтеров, которые были в этих автобусах», — отметил он.
По информации очевидца события, который находился в первом автобусе, на эвакуационную группу, ехавшую в Попасную, напала ДРГ, которая попыталась расстрелять автобус и взорвать его из гранатомета Муха.
«Первый выстрел был мимо, а вторым выстрелом они уже попали в заднюю часть автобуса. […] Отправляли туда уже несколько групп, автобус увидели, он действительно расстрелянный, внутри кровь, но тел нет», — говорит Гайдай.
Второй автобус вез гуманитарный груз и должен был забрать людей.
«С тем вообще нет связи — ни автобуса, ни человека. Возможно, что он попал на территорию, контролируемую орками, и с ним пока нет связи», — отметил Гайдай.
Он также сообщил, что это был школьный автобус, на котором была соответственная надпись. Он регулярно эвакуировал гражданских и возил гуманитарную помощь.
Ранее сообщалось, что два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области 29 апреля были расстреляны россиянами, с водителями была потеряна связь.
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