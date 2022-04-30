Гайдай — об обстреле двух эвакобусов: Местонахождение одного из них неизвестно, в другом была кровь, но тела не нашли 30 апреля, 14:18 Цей матеріал також доступний українською Сергей Гайдай (Фото:Луганская ОВА)

Местонахождение одного из эвакуационных автобусов, обстрелянных российскими войсками возле Попасной Луганской области, неизвестно. Второй обнаружили, в салоне была кровь.



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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Пока достоверно неизвестно, пытаемся выяснить, остался ли кто-то жив и надеемся на это. Хоть кто-то из тех людей, волонтеров, которые были в этих автобусах», — отметил он.

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По информации очевидца события, который находился в первом автобусе, на эвакуационную группу, ехавшую в Попасную, напала ДРГ, которая попыталась расстрелять автобус и взорвать его из гранатомета Муха.

«Первый выстрел был мимо, а вторым выстрелом они уже попали в заднюю часть автобуса. […] Отправляли туда уже несколько групп, автобус увидели, он действительно расстрелянный, внутри кровь, но тел нет», — говорит Гайдай.

Второй автобус вез гуманитарный груз и должен был забрать людей.

«С тем вообще нет связи — ни автобуса, ни человека. Возможно, что он попал на территорию, контролируемую орками, и с ним пока нет связи», — отметил Гайдай.

Он также сообщил, что это был школьный автобус, на котором была соответственная надпись. Он регулярно эвакуировал гражданских и возил гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области 29 апреля были расстреляны россиянами, с водителями была потеряна связь.

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