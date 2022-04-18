«Никакой зрады тут нет». Гайдай объяснил причины отхода украинских военных из Кременной 18 апреля, 16:46 Цей матеріал також доступний українською Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА (Фото:Луганская областная государственная администрация / Facebook)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай объяснил, почему военные силы Украины отошли из города Кременная Луганской области, который был захвачен российскими оккупантами.



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«Сегодня ночью отошли наши войска. Дело в том, что почти за два месяца обороны очень сильно все разбито, сильно пристрелялись орки и уже начали даже не идти в атаку, не пытаться делать прорывы, а просто начали равнять все с землей», — отметил Гайдай в комментарии телеканалу Дом.

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Он добавил, что украинские военные приняли решение отойти и перегруппироваться.

«Ничего сверхъестественно критичного тут нет, не надо искать зраду. Просто нет смысла стоять на одном месте, всем погибнуть, не нанести существенного урона врагу. Никакого героизма в этом нет. Поэтому было принято решение отойти, перегруппироваться и дальше воевать», — сообщил Гайдай.

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Напомним, город Кременная Луганской области был захвачен российскими войсками 18 апреля. Бои длились трое суток. В ходе них Россия применяла большое количество бронетехники.

Также сообщалось, что оккупанты расстреляли автомобиль с людьми, которые пытались эвакуироваться.



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