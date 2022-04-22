ФСБ отбирает награбленное в Украине имущество у российских мародеров — перехват разговора 22 апреля, 14:18 Цей матеріал також доступний українською Российский лагерь в лесу под Микуличами (Фото:Ярослава Вольвач)

Сотрудники ФСБ РФ изымают у российских оккупантов награбленные в Украине дорогие товары, взамен обещают не привлекать мародеров к уголовной ответственности.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщили в СБУ со ссылкой на перехваченные телефонные разговоры российских захватчиков.

«Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько бы бабок было! — рассказывает оккупант своей жене.

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«И куда вы дели это все?» — с удивлением переспрашивает она.

«Фебсы забрали! ФСБшники», — разочарованно отвечает он.

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«Наверное, после массового выхода западных брендов с рынка России ФСБ получила новое стратегическое задание по „импортозамещению“. По крайней мере, для своего руководства… Что ж, мощное изменение функционала во вражеской спецслужбе… Но напоминаем мародерам с Лубянки, что все награбленное придется вернуть или компенсировать ущерб», — пишут в СБУ.

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