Фотокорреспондента Макса Левина посмертно наградили орденом За мужество 3 апреля, 12:54 Цей матеріал також доступний українською Фотожурналист Макс Левин погиб в Киевской области, документируя войну России против Украины (Фото:Maks Levin/Facebook)

Фотокорреспондента Максима Левина, погибшего во время документирования военной агрессии РФ в Киевской области, посмертно наградили орденом За мужество III степени.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского № 208/2022 опубликовали 3 апреля.

Награду фотографу присвоили «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии».

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Напомним, 1 апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина.

13 марта Максим в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправился в Гуту Межигорскую, чтобы документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими исчезла. Местонахождение и судьба Алексея Чернышева пока не установлены.

22 марта друг и коллега Левина Маркиян Лисейко сообщил о его исчезновении.

Макс Левин родился в Киевской области 7 июля 1981 года. С 15 лет он мечтал стать фотографом. Юношей Максим посещал фотокружок и снимал на зеркальный Киев-98. После школы получил образование по специальности «Инженер компьютерных систем» в Киевском политехническом институте и работал фотожурналистом.

Он сотрудничал в качестве фотокорреспондента, документального фотографа и оператора со многими украинскими и международными СМИ, в частности Reuters, Associated Press, BBC, TRT World, LB.ua и Hromadske. Его фотографии публиковали Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU Agenda, World News, The Moscow Times, Vatican News и Радио Свобода.

Большинство его документальных проектов связаны с войной в Украине. «Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну», — объяснял журналист.

Вместе с Маркияном Лисейко в 2014 году Левин основал посвященный военным проект AFTER ILOVAISK afterilovaisk.com для сохранения и переосмысления значения событий августа 2014 военными, их семьями и гражданами Украины в целом. Максим был одним из тех, кому удалось выбраться из Иловайского котла.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Левин работал в Киевской области.

Кроме журналистских работ он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.

У Макса Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

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