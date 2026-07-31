БПЛА наносят оккупантам 95% потерь на фронте. Федоров рассказал, как дроны и роботизация изменили войну РФ против Украины

Как заявил Михаил Федоров, боевые действия по возможности должны вести роботы и дроны (Фото: Птахи Мадяра)

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что победа в современной войне (исходя из опыта боевых действий Сил обороны против российских оккупантов) будет зависеть от технологического превосходства и максимальной роботизации фронта .

Об этом Федоров заявил в интервью американской газете The New York Times, опубликованном 31 июля.

«Я абсолютно убежден, что ведение боевых действий, по возможности, должны осуществлять роботы и дроны. Именно так мы сохраняем жизни наших солдат», — сказал он.

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Как сказал экс-министр, в настоящее время украинские дроны наносят около 95% потерь российским оккупантам вдоль линии фронта — значительно превосходя по эффективности снайперов, гаубиц, танков и другого привычного оружия, вместе взятого.

По мнению Федорова, большую часть пехотинцев на передовой можно заменить «датчиками, пулеметами на автоматических турелях и дронами».

Как считает экс-министр, в новой эпохе ведения войн выживут только те армии, которые будут оснащены недорогим и «умным» оружием серийно производства.

Как уточнил Федоров, война постепенно движется в направлении «роботизации линии фронта» и дистанционного пилотирования дронов — и это позволит уберечь солдат от опасности. Следующим этапом военного развития станут автономные системы, атакующие цели, а затем это перерастет в «сражения автономных дронов, управляемых искусственным интеллектом, друг с другом», сказал экс-министр.

Украино-американские связи в отрасли производства дронов — что известно

1 июля стало известно, что правительство Украины утвердило первый прозрачный механизм контролируемого экспорта украинского вооружения и оборонных технологий в государства-партнеры.

Занимавшая тогда пост премьера Юлия Свириденко и тогдашний министр обороны Михаил Федоров рассказали, что новый порядок вводится на период действия военного положения в формате Drone Deal.

2 июля секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в рамках формата Drone Deal на данный момент подписано шесть соглашений. Еще более 20 стран работают над тем, чтобы присоединиться к этой модели.

Как писала The Guardian, до конца года Украина надеется заключить масштабные оборонные соглашения как минимум с семью странами НАТО. Это свидетельствует о том, что Украина может быть не только получателем, но и поставщиком военной техники и экспертных знаний.

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9 июля президент Зеленский сообщил, что между Украиной и США подписаны документы, которые позволят передать американской стороне различные виды украинских дронов для испытаний.

«Безусловно, соглашение о поставках беспилотников (Drone Deal) между Украиной и Америкой пока не подписано. Есть ряд документов, которые уже подписаны, чтобы Америка могла получить от Украины различные виды [дронов — ред.] для испытаний. Это и воздушные дроны, и морские дроны, и другие высокотехнологичные изделия», — сообщил президент.

22 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что беспилотные катера Magura будет производить американская компания ReconCraft, специализирующаяся на лодках для сил специальных операций. Меморандум о взаимопонимании между ReconCraft и компанией Uforce — производителем Magura — был недавно подписан в Вашингтоне, писало издание.

28 июля заместитель директора и главный операционный директор направления по инновациям в сфере обороны Пентагона Трэвис Метц, который с осени 2025-го руководит программой Доминирование в сфере БПлА, заявил, что Украина в 2026-м произведет от 6 до 7 млн небольших ударных FPV-дронов (примерно 500 тысяч в месяц).

«Для сравнения — в рамках программы Пентагона с объемами финансирования $1,1 млрд к февралю (2027-го — ред.) будет заказано в общей сложности чуть менее 200 тысяч дронов», — сообщало агентство Reuters.